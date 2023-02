Mis en examen pour homicide involontaire, Pierre Palmade placé sous bracelet électronique

L'humoriste français Pierre Palmade au palais de justice de Paris, le 6 juin 2019 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, l'humoriste Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire vendredi et assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique.

Présenté, à l'issue de ses 48 heures de garde à vue, à un juge d'instruction à qui la poursuite de l'enquête a été confiée, l'artiste de 54 ans a échappé, au moins provisoirement, à la prison. Le parquet de Melun, qui avait requis son placement en détention provisoire, va faire appel.

"Pierre Palmade a été placé, par le juge des libertés et de la détention, sous assignation à résidence, au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique", a déclaré dans un communiqué vendredi soir le procureur de la République à Melun Jean-Michel Bourlès.

Le magistrat a précisé ultérieurement à l'AFP que l'humoriste avait par ailleurs été mis en examen du chef d'homicide involontaire et blessures involontaires.

Les deux passagers présents dans sa voiture au moment de l'accident, un Marocain de 33 ans et un Français de 34 ans, ont eux été placés sous le statut de témoin assisté pour non-assistance à personne en danger. Ils avaient quitté les lieux peu après l'accident.

Avocate du passager marocain, Me Nathalie Fonteneau a indiqué à l'issue de l'audience que son client "était en train de dormir" au moment de l'accident. "Il a été victime lui-même. On a tendance à l'oublier, il a été victime d'un accident de la circulation", a-t-elle déclaré à la presse.

Le vendredi 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, l'acteur, testé positif à la cocaïne, conduisait une voiture qui a percuté un autre véhicule. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves: un homme, son fils et sa belle-soeur enceinte qui a perdu son bébé.

"Le conducteur et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave", a précisé le procureur dans un premier communiqué vendredi à midi.

Cet accident de la route pose la question du statut du foetus en droit pénal. L'enquête doit déterminer si le bébé a respiré après avoir été sorti du ventre, même durant quelques secondes, et peut donc être juridiquement considéré comme une personne humaine.

D'après M. Bourlès, "l'autopsie réalisée n'a pas permis d'établir si cet enfant était né vivant. Une expertise complémentaire a été ordonnée sur ce point".

- "Aucun souvenir précis" -

Pierre Palmade avait été dans un premier temps hospitalisé au Kremlin-Bicêtre avant d'être transféré mercredi au centre hospitalier de Melun pour être entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue.

Il "a reconnu avoir consommé de la cocaïne ainsi que des drogues de synthèse avant de prendre le volant" mais "a indiqué n'avoir aucun souvenir précis des circonstances de l'accident", a ajouté le procureur.

Le premier passager a été interpellé au petit matin mercredi à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Le second s'est rendu au commissariat de Melun en fin d'après-midi mercredi, accompagné de son avocat.

Me Mourad Battikh, l'avocat des victimes de l'accident provoqué par l'humoriste Pierre Palmade, lors d'une conférence de presse, le 14 février 2023 à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"Ils ont confirmé s'être enfuis avant l'arrivée des secours. Ils avaient également consommé des produits stupéfiants", a précisé le procureur qui a requis leur placement sous contrôle judiciaire.

Selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le parquet, le véhicule conduit par Pierre Palmade a percuté vendredi dernier vers 19H00 une voiture qui venait en face près de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, pour une raison indéterminée.

A bord de cette Renault Megane, un Seine-et-Marnais de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans.

Le pronostic vital de la femme, enceinte de six mois et demi au moment de l'accident, n'est plus engagé. D'après les déclarations mercredi de son avocat, Me Mourad Battikh, elle est "dévastée".

Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour usage et acquisition de stupéfiants après avoir été faussement accusé de viol.