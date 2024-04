information fournie par So Foot • 17/04/2024 à 19:21

Mis à l’écart par la Salernitana, Boulaye Dia livre sa vérité

L’heure de rétablir sa vérité.

Cela fait désormais plus d’un mois que Boulaye Dia est mis à l’écart par son club de la Salernitana. Le 2 mars précisément, l’ancien attaquant de Reims aurait refusé d’entrer en jeu face à l’Udinese, ce qu’il réfute fermement. « À la 80 e , l’entraîneur m’a demandé de partir m’échauffer. J’ai juste fait un geste de la tête, je ne pensais vraiment pas entrer car je ne m’étais pas échauffé du tout avant. Il a vu mon geste, il m’a dit de suite : “ Assieds-toi’” et il a dit à un autre gars d’aller s’échauffer , raconte l’intéressé dans les colonnes de L’Équipe . Dans la foulée, on en a parlé dans le vestiaire. Il nous a dit que ça devait rester entre nous. Puis, il a tout déballé en conférence de presse juste après. Mais je n’ai jamais refusé d’entrer, j’ai même des témoins, des coéquipiers, qui sont prêts à témoigner. » …

TB pour SOFOOT.com