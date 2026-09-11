Miraculé d’un accident de voiture, Michail Antonio va rejouer en Angleterre
La bonne nouvelle de la semaine. Michail Antonio a retrouvé un club . Le buteur de 36 ans a signé avec Watford pour une durée encore inconnue. Le Jamaïcain était libre de tout contrat depuis la fin de sa courte aventure (il a disputé 4 matchs pour 168 minutes) au Qatar , avec Al-Sailiya, en juillet dernier.
Nouveau club pour une nouvelle vie
C’était il y a presque deux ans. Le 7 décembre 2024, alors attaquant de West Ham, Antonio est victime d’un grave accident de la route. Une photo de sa Ferrari écrasée contre un arbre dans le nord-est de Londres fait alors vite le tour des tabloïdes britanniques. Le numéro 9 s’en était sorti avec une fracture du fémur et plusieurs interventions chirurgicales .…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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