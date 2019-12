Les insectes de synthèse du film « Minuscule » reprennent du service dans une suite riche en rebondissements.

Quand tombent les premières neiges, il n'est d'autre urgence que de préparer ses réserves pour l'hiver. Au point que, entièrement occupées à cette tâche, les bestioles en oublient parfois la prudence. Telle la petite coccinelle qui, dans les hangars d'un aéroport, se retrouve piégée dans un carton à destination de la Guadeloupe. Quelques heures et milliers de kilomètres plus tard, la voilà débarquée dans un lieu d'emblée hostile à la pauvre bête.

La chaleur qui l'accable n'est rien cependant, au vu de ce qui l'attend. L'île, peuplée d'insectes voraces et de plantes carnivores, recèle une multitude de dangers auxquels la pauvre expatriée n'est pas préparée. Heureusement, la coccinelle peut compter sur son père, qui, avec l'aide de ses amis la fourmi noire et l'araignée casanière, ne tarde pas à entreprendre le voyage pour voler à son secours. S'engage alors une course-poursuite qui ne laisse aucun répit aux héros et à leurs ennemis. Minuscule 2. Les mandibules du bout du monde joue sa carte sur ce récit épique dans lequel il puise un souffle nouveau qui le différencie, à bon escient, du premier opus.

Un nouveau bestiaire

Dans Minuscule. La vallée des fourmis perdues (long-métrage sorti en 2014), deux bandes rivales de fourmis se crêpaient férocement le chignon pour une boîte de sucre. Une guerre filmée à hauteur d'herbe et de racines, l'œil rivé au sol, à la façon des documentaires animaliers. En entreprenant le voyage vers les Caraïbes, Minuscule 2. Les mandibules du bout du monde prend de la hauteur et emprunte une autre voie, celle du récit d'aventure. Les deux auteurs, Thomas Szabo et Hélène Giraud, l'ont voulu ainsi, soucieux avant tout de se renouveler, plutôt que de se reposer sur leurs lauriers et le César, qui, en 2015, avait couronné leur premier film d'animation.

