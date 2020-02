Combrioleurs hasardeux ou braqueurs chevronnés, le mystère demeure. Mais le fait est, qu'au ministère des Sports, un certain malaise règne depuis l'intrusion. Selon les infromations du Parisien, un représentant du ministère des Sports s'est rendu dans un commissariat du XIIIe arrondissement de Paris afin de déposer plainte : quelqu'un s'est introduit dans les locaux situés avenue de France « entre le 14 au soir et le 17 février ». Apparemment, seul le 6e étage du bâtiment est concerné. Selon le plaignant, le butin saisi par les mafrats se compose de deux ordinateurs et d'une paire de chaussures. « Ils ont également défoncé la machine à café », ajoute une policière qui soupçonne que les voleurs ont essayé de récolter des pièces de monnaie. Lire aussi Remaniement : qui est Roxana Maracineanu, la nouvelle ministre des Sports ?Pas de témoins, pas d'images de vidéosurveillance, la tâche des enquêteurs s'annonce complexe. « Il existe un système de vidéo surveillance, mais qui est en panne depuis cinq ans ! », raconte au Parisien une source interne du ministère des Sports qui ajoute que le système de badges électroniques était également « en panne au moment des faits » et que « la ronde de l'agent de sécurité d'astreinte n'a pas été effectuée ». Difficile, donc, de retrouver la trace des cambrioleurs, la police scientifique s'est rendue sur place le 19 février.Des « données sensibles », mais mal...