Mineurs coincés en Chine: neuf des 10 derniers hommes sont morts

L'un des mineurs bloqués sous terre est ramené sain et sauf à la surface, le 24 janvier 2021 à la mine de Qixia, en Chine ( CNS / STR )

Pas de nouveau miracle en Chine: après avoir remonté la veille 11 mineurs coincés sous terre depuis deux semaines, les secouristes ont constaté lundi le décès de neuf des 10 hommes encore bloqués.

Une explosion survenue le 10 janvier dans une mine d'or de Qixia, dans la province du Shandong (est), avait bloqué 22 travailleurs à plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Depuis, la couverture médiatique de l'incident est très importante en Chine et les opérations de sauvetage passionnent les Chinois qui suivent avec angoisse les dernières avancées sur leurs smartphones.

Un homme était déjà décédé sous terre la semaine dernière des suites de ses blessures. Et dimanche, 11 travailleurs ont été extraits vivants, devant les caméras de la télévision nationale.

Carte de localisation de la ville de Qixia en Chine où 22 mineurs sont coincés suite à une explosion dans leur mine le 10 janvier ( AFP / )

Mais malgré les "efforts inlassables" des sauveteurs, "neuf autres mineurs ont malheureusement été découverts morts" et "leurs corps remontés à la surface", a indiqué lundi devant la presse Chen Fei, le maire de Yantai - la ville qui administre Qixia.

Les recherches se poursuivent pour retrouver le dernier mineur coincé sous terre.

Mais l'espoir est mince: il n'a selon toute vraisemblance pas mangé depuis deux semaines, les sauveteurs ne savent pas où il se trouve et ils n'ont pas réussi à entrer en contact avec lui.

- Prélèvements ADN -

L'explosion avait provoqué d'importants dégâts, empêchant les mineurs de remonter à la surface.

Grâce à un câble métallique descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs avaient toutefois pu transmettre vivres, médicaments et téléphones au groupe d'hommes qui avait pu être secouru.

Depuis deux semaines, les sauveteurs forent plusieurs conduits afin d'accéder aux mineurs bloqués.

L'un des mineurs bloqués sous terre est ramené sain et sauf à la surface, le 24 janvier 2021 à la mine de Qixia, en Chine ( CNS / STR )

En raison de la dureté des roches souterraines, les secours avaient estimé vendredi qu'au moins 15 jours seraient encore nécessaires pour les libérer. Mais les opérations s'étaient accélérées dimanche.

"Chaque mineur (secouru) fait actuellement l'objet d'une attention particulière et est accompagné d'une équipe médicale dédiée, avec un soutien psychologique", a indiqué le maire de Yantai.

"Quant aux personnes décédées, des équipes de la police scientifique sont en train d'effectuer des prélèvements ADN afin de confirmer leur identité", a-t-il souligné.

- "Accélérer l'enquête" -

Il a par ailleurs promis de faire la lumière sur le drame dans la mine qui appartient à l'entreprise locale Shandong Wucailong Investment.

"Nous allons accélérer l'enquête sur les causes de l'accident (...) afin de donner le plus rapidement possible aux familles des personnes décédées et à tous des explications satisfaisantes", a souligné Chen Fei.

L'un des mineurs bloqués sous terre est ramené sain et sauf à la surface, le 24 janvier 2021 à la mine de Qixia, en Chine ( CNS / STR )

Les secours avaient perdu un temps précieux juste après l'accident, car il n'avait été rendu public que le lendemain.

Deux responsables de la ville de Qixia - le chef local du Parti communiste et le maire - ont déjà été démis de leurs fonctions suite à ce retard.

La sécurité des mines s'est nettement améliorée au cours des dernières décennies en Chine, tout comme la médiatisation de ces drames. Mais des accidents surviennent encore régulièrement dans le pays, où la réglementation est parfois ignorée.

La Chine est le premier producteur d'or mondial, avec 11% du total extrait à la surface du globe en 2019, selon le Conseil mondial de l'or.

Le pays comptait plus de 3.000 mines d'or en 2016, selon une étude des services géologiques nationaux.

ehl/bar/cac