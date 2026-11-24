Minerais critiques : la France va constituer des "stocks stratégiques" pour faire face aux dépendances des industriels

L'Union européenne a, en 2023, listé 34 matières premières critiques, des métaux ou minéraux jugés incontournables. Une vingtaine d'entre elles sont concernées par les projets de stocks français.

Un site de stockage de terres rares à Lacq. (illustration) ( AFP / GAIZKA IROZ )

À l'image des réserves de pétrole stockées pour faire face à d'éventuelles pénuries, la France va constituer des "stocks stratégiques" de "terres rares et certains métaux prioritaires" afin de pallier les dépendances des industriels notamment à l'égard de la Chine, a déclaré l'Élysée lundi 23 novembre à l' AFP , confirmant une information du Figaro .

Ce projet a été annoncé par Emmanuel Macron lors d'une table ronde à huis clos avec des industriels à l'Élysée. Il sera piloté par la Caisse des dépôts qui doit désormais consulter les industriels des secteurs stratégiques (défense, aéronautique...) utilisant ces matières premières incontournables, avec l'objectif d'être opérationnel dès 2027 . Ces stocks seront accompagnés d'un mécanisme "d'achats mutualisés", a précisé la présidence.

Le calendrier précis du projet n'a pas été détaillé, et son avenir pourrait en partie dépendre du résultat de l'élection présidentielle du printemps, à laquelle Emmnanuel Macron ne peut se présenter. L'idée de constituer une réserve nationale de minerais figure toutefois au programme d'au moins un candidat, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon.

"Mécanismes de garanties des prix"

Par ailleurs, "des mécanismes de garanties de prix" doivent voir le jour, après étude, "pour donner de la visibilité aux producteurs et mobiliser davantage nos outils d'investissement", a ajouté l'Élysée, précisant que Paris appelle la Commission européenne à "aller dans le même sens".

Le chef de l'État a aussi annoncé le renforcement du "conditionnement" des aides publiques pour trois secteurs (défense, aéronautique et automobile) , qui devront impérativement diversifier leurs sources d'approvisionnement en minerais stratégiques pour continuer à en bénéficier. Ils devront pour cela présenter un "plan de désensibilisation", "dès que possible", pour étayer la réduction de leur dépendance, notamment à l'égard de la Chine.

L'État manifeste enfin sa volonté d'investir dans l'entreprise métallurgique Aubert & Duval, "sur le projet Ecotitanium". L'État est déjà en train de monter au capital d'Eramet pour devenir premier actionnaire du groupe minier.

Les minerais critiques sont ces matières premières essentielles au bon fonctionnement de l'économie d'un pays et dont l'approvisionnement peut poser problème, par exemple s'il est produit ou transformé dans un seul État.

L'Union européenne a, en 2023, listé 34 matières premières critiques, des métaux ou minéraux jugés incontournables pour atteindre ses objectifs "en matière d'énergies renouvelables, de numérique, d'espace et de défense". Une vingtaine d'entre elles sont concernées par les projets de stocks français.