Minanda, le cœur de l'homme

Crack du PES United, le numéro 10 portugais a traîné son talent et ses chaussures blanches sur les pelouses de toute l'Europe. Désormais retraité, il reçoit, chez lui, à Lisbonne, pour revenir sur une carrière que beaucoup jugent ratée. Où quand l'histoire d'un homme dépasse celle d'un joueur.

n'a ni un nom de restaurant, ni un nom très portugais. C'est pourtant un restaurant portugais. Une, en VO. Et, comme beaucoup d'entre elles, cette cantine située au numéro 23 de la rue Antonio Pereira Carrilho, à Lisbonne, a en guise de vitrine des daurades fraîches de la pêche du matin, des pavés de saumon à la couleur réconfortante et quelques filets de bœufs suspendus à des crochets. En se faufilant dans l'entrée étroite, le nez apprécie les effluves de poissons grillés, les oreilles sont caressées par un brouhaha anormalement agréable tandis que les yeux se posent, un coup sur la télé qui donne des nouvelles de la Liga Nos, le championnat portugais, puis sur un dessin très peu réussi, censé être un portrait du patron, "Monsieur Zé", et de sa femme. Attablé dans un coin, loin de la cuisine, mais proche des toilettes, un homme se tient seul avec la sérénité de l'habitué. Vêtu d'un simple T-shirt blanc qui bonifie un teint qui n'en a pas besoin, ce beau quadragénaire semble hermétique à l'effervescence créée par le premier service. Il est 12h16 quand il ôte la serviette de son cou et se lève de sa chaise en bois pour tendre sa main : "Son français presque parfait, il le tient autant de son érudition naturelle que de ses années passées aux côtés "", le robuste défenseur central Valeny et son compère travailleur du milieu de terrain, Espimas. Aussi à l'aise avec le menu de saque sur phase arrêtée à l'époque du PES United, le Portugais est de ceux qui choisissent pour leurs invités. "", balance-t-il, au moment d'interpeller le serveur, Pedro, fils de monsieur Zé et supporter invétéré du Sporting. Tout sauf déplaisant, le menu Minanda consiste en une "" aux légumes, avec quelques morceaux de chorizo pour l'égayer et un "" (du bar, N.D.L.R.) grillé, assorti de légumes grillés et de frites à en oublier que les Belges sont les patrons du. Après s'être lavé les mains, le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com