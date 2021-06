Mimi Marchand, reine de la presse people au parcours singulier

Conseillère informelle, mais également patronne de presse, les contours de son action au palais présidentiel sont toujours restés flous, entre communication et photojournalisme.

Femme de l'ombre, avant ses péripéties judiciaires liées à l'affaire Takieddine, elle avait été mise en pleine lumière par une biographie non autorisée publiée en 2019.

"La Raspoutine de l'Elysée" pour le journal espagnol El Pais, "Balzac dans les coulisses du pouvoir" pour le quotidien belge Le Soir ou encore "Le loup dans la bergerie Macron" pour le français Le Monde: son parcours relaté dans ce livre est tellement étonnant, son profil tellement atypique, que la presse file les métaphores.

"Elle a tout fait", écrivent les journalistes Jean-Michel Décugis (Le Parisien), Marc Leplongeon (Le Point) et la romancière Pauline Guéna, auteurs de "Mimi", publié chez Grasset.

Garagiste, tenancière de nightclubs, amie de policiers, de voyous, du monde de la nuit parisienne, elle a tissé au cours des années des amitiés qu'elle a parfaitement exploitées.

Agée de 74 ans, Mimi est née en banlieue parisienne dans une famille modeste. Mère avant vingt ans, elle va faire réparer un jour des années 1970 sa voiture dans un garage parisien. Au final, elle s'associe dans l'affaire et se met en couple avec le patron. Le garage est ouvert 24H/24H et voit défiler les milieux interlopes de la nuit parisienne.

Dans les années 1980, c'est un autre "Garage" qu'elle reprend, du nom d'une boîte parisienne aux dames très déshabillées. Elle montera d'autres nightclubs dont Le Cirque, une boîte gay où défilent les stars.

"Elle a réussi à se constituer de réelles amitiés parmi les stars", se souvient un communicant qui l'a côtoyée.

Ces contacts, elle va les mettre au service d'une carrière dans la presse people. En 1995, elle entre au magazine Voici où elle se rend immédiatement indispensable. "99,9% des sujets people viennent d'elle", assure un expert du secteur.

"J'ai collaboré avec Voici à l'époque où elle y était (...) Elle travaillait beaucoup sur la famille de Monaco et tous les people, Depardieu, Hallyday...", assure une autre source.

"Les histoires sont parfois vraies, souvent fausses. Une seule règle: rester, à peu près, vraisemblable", assurent les auteurs de la biographie.

Mimi Marchand (c) et les photographes Sébastien Valiela (d) et Cyril Moreau (g), le 5 mai 2017 au Touquet ( AFP / Eric Feferberg )