Milwaukee surclasse Philadelphie, les Rockets solides à Utah par Hugo Chalmin (iDalgo) C'était un joli programme qui était proposé en NBA dans la nuit de samedi à dimanche. À commencer par ce choc de la conférence Est entre les Bucks qui recevaient les Sixers. Et c'est bien Milwaukee, meilleure équipe de la Grande Ligue au classement, qui s'est largement imposé sur le score de 98-119. Philadelphie, qui a vu son meneur All-Star Ben Simmons quitter le parquet dans le premier quart-temps, n'a rien pu faire face à l'armada offensive de la franchise du Wisconsin. Cette dernière a été portée par un Giannis Antetokounmpo à 31 points, 17 rebonds et 8 passes décisives. À noter que c'est la cinquième défaite d'affilée à l'extérieur pour les hommes de Brett Brown. Du côté de Salt Lake City, les Rockets sont venus à bout du Jazz 120 à 110. Avec un duo Westbrook-Harden auteur de 72 points, Houston récupère sa 4ème place de la conférence Ouest. Dans cette rencontre, Rudy Gobert inscrit 12 points et prend 6 rebonds. Parmi les autres matchs de la nuit, les Nets s'amusent à Charlotte (115-86) avec Timothe Luwawu-Cabarrot en meilleur marqueur de la partie (21 points). Les Kings gagnent chez les Clippers (112-103), Atlanta dispose de Dallas sans Luka Doncic (107-111). Miami assure face à Cleveland (105-124) pour la soirée du retrait de maillot de Dwayne Wade et les Suns s'imposent à Chicago (112-104).

