Milwaukee en patron chez les Raptors, les Lakers résistent à Williamson par Hugo Chalmin (iDalgo) Dans une nuit chargée sur les parquets américains, une rencontre entre les deux meilleures équipes de la Conférence Est était proposée. Hier soir, les Bucks se déplaçaient chez les Raptors. Et ce sont les champions en titre, invaincus à la Scotiabank Arena depuis un revers contre San Antonio le 12 janvier 2020, qui ont cédé. Malgré un Giannis Antetokounmpo en difficulté au tir (19 points, 19 rebonds, 8 passes décisives à 35 % au shoot), Milwaukee conforte sa position de leader de la Grande Ligue avec une victoire 108-97. 4ème succès consécutif pour la franchise du Wisconscin qui affiche un bilan exceptionnel de 50 victoires pour 8 défaites. De l'autre côté du pays, avait lieu un choc entre les Lakers de LeBron James et les Pelicans de Zion Williamson. Le numéro 1 de la dernière draft poursuit sa série de 9 matchs d'affilée à plus 20 unités en inscrivant 29 points. Une performance qui n'a pas permis à News Orleans de repartir de Los Angeles avec la victoire. La faute notamment à un excellent LeBron James et ses 40 points. Un record pour lui cette saison. Parmi les autres rendez-vous de la nuit, les Pacers explosent Charlotte (80-119), le Thunder vient a bout des Bulls (124-122), Denver assure à la maison contre les Pistons (98-115), les Celtics dominent Portland (118-106) et les Kings gagnent facilement à Golden State (112-94).

