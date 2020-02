Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Milwaukee assure, Detroit et Houston s'imposent Reuters • 02/02/2020 à 23:37









Milwaukee assure, Detroit et Houston s'imposent par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Bucks sont toujours seuls en haut du classement de la conférence Est. Milwaukee a battu Phoenix ce dimanche et ajoute une victoire à son bilan déjà exceptionnel (42V - 7D). Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont remporté le match sur le score de 129 à 108. Le Grec a inscrit 30 points et effectué 19 rebonds pour mener son équipe à un nouveau succès. Chez les Suns, Devin Booker a terminé la rencontre avec 32 points. Phoenix est 11e de la conférence Ouest. De son côté, Detroit surprend Denver. Les Pistons se sont imposés 128 à 123 après prolongation. Le triple-double de Nikola Jokic n'aura pas suffit (39 pts, 10 rbds, 11 assists). Sekou Doumbouya a aidé son équipe avec 17 points et 5 rebonds. Houston va un peu mieux. Les Rockets sont toujours 5e de l'Ouest grâce à James Harden, auteur de 40 points contre les Pelicans (117 - 109). Il rate le triple-double d'une passe. Zion Williamson a quant à lui inscrit 21 points et pris 10 rebonds en 33 minutes de jeu.

