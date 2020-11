Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Miller le plus fort aux éssais Reuters • 06/11/2020 à 15:46









Miller le plus fort aux éssais par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi se déroulait les essais libres du Grand Prix d'Europe à Valence en Espagne, et c'est Jack Miller qui a fait la meilleure impression. Le pilote de Pramac Racing a terminé en tête des deux séances d'essais. Le Français Johann Zarco avait pris la quatrième position de la première séance mais n'a pas confirmé lors des deuxièmes essais qu'il a finit à la 17ème position. Fabio Quartararo 21ème de la première séance a amélioré largement son temps en deuxième séance et a pris la neuvième position. On en attend encore plus du Français qui se bat pour une place de champion du monde. Demain auront lieu les qualifications pour définir les positions des pilotes pour la course qui aura lieu ce dimanche.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.