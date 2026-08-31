Mille buts, pourquoi faire ?

Loin de l’Europe et du plus haut niveau, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continuent d’empiler les buts chaque week-end. La sacro-sainte barre des mille buts se rapproche toujours plus, surtout pour le Portugais, comme un mirage qui gagnerait peu à peu en netteté. Mais après tant de gloire passée, tout cela a-t-il vraiment un sens ?

Et de 978 ! Après une carrière entière passée à faire vibrer les plus grands stades du monde, remporter les plus beaux trophées, colporter les émotions les plus fortes, voici donc à quoi en est rendu Cristiano Ronaldo. Un décompte presque morbide après avoir dévié une frappe de Mohamed Simakan, quelque part au fin fond du désert. Tout ça pour venir à bout de onze gus dont personne n’a jamais entendu parler. Mais qu’importe, tant que le Portugais fait tourner le compteur. « Je veux continuer à jouer, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe , clamait-il fin 2025. Vous connaissez mes objectifs : gagner plus de trophées et atteindre le nombre que vous connaissez tous. Je suis sûr que je l’atteindrai, si je ne me blesse pas. »

Et mille et mirages

S’il n’a pour sa part jamais ouvertement parlé de ces désormais tristement célèbres mille pions, Lionel Messi aussi a toutes ses chances d’y parvenir, lui qui a répondu du tac au tac en roulant à son tour sur de pauvres pères de famille canadiens dans la nuit de samedi à dimanche. Le voici donc à 927 unités, soit un léger train de retard, lui qui n’a pas encore soufflé ses 40 bougies, bien qu’il doive désormais faire sans une sélection qui lui était 100% dévouée. C’est peu dire que tous ces buts ne se valent pas, sportivement comme dans les sentiments qu’ils véhiculent chez les amoureux du ballon rond au sens large. Comme quoi, même les chiffres mentent.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com