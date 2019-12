Militants LREM menacés à Grenoble : un jeune homme en garde à vue

Si les militants de La République en marche ont repris leur campagne en vue des municipales 2020 dimanche 8 décembre au matin, tractant notamment au marché de l'Abbaye à Grenoble, la journée de samedi aura été mouvementée. Dans l'après-midi du 7 décembre, des « marcheurs » qui faisaient campagne pour la candidate aux municipales de leur parti, Émilie Chalas, ont en effet été violemment invectivés par certains des 400 manifestants qui défilaient dans le centre-ville contre la réforme des retraites.Suspecté d'avoir participé aux violences, un homme de 19 ans était en garde à vue dimanche matin à Grenoble, a indiqué le parquet. Les policiers cherchent « à établir [le] rôle exact » de ce manifestant, a précisé le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, dans un message transmis à la presse.Lire aussi « Dès qu'on veut manifester pacifiquement, ils débarquent pour tout foutre en l'air ! »Les militants particulièrement « choqués »« Cassez-vous », ont lancé plusieurs manifestants samedi, détruisant au passage une partie du matériel de campagne des militants LREM, selon une vidéo postée sur Twitter par la candidate. Alors qu'Émilie Chalas a déposé une plainte dans la foulée pour « menaces et dégradations », dimanche matin, la députée s'est voulue rassurante. « On ne lâche rien, on ne renoncera pas », a-t-elle ainsi déclaré auprès de France 3, avant de concéder néanmoins que « les...