Militaires tués au Mali : sur le pont Alexandre-III à Paris, des cercueils et des larmes

Il n'est pas tout à fait 11h30, ce lundi 2 décembre, à Paris, et, déjà, le pont Alexandre-III fait silence. Les cercueils des treize militaires français morts lundi 25 novembre dans une collision d'hélicoptères au Mali vont bientôt traverser l'ouvrage qui enjambe la Seine. Des soldats en uniforme se sont pressés au bord de la route pour saluer leurs frères d'armes, des vétérans, nombreux, et quelques religieux aussi, en soutane sombre.Il y a surtout des silhouettes anonymes, si nombreuses que la haie d'honneur se prolonge jusque l'esplanade des Invalides. « C'est rare qu'il y ait autant de monde », constate Claude, 65 ans, un ancien du 9e régiment de chasseurs parachutistes, dissous en 1999. Beaucoup sont venus pour la toute première fois, pour prendre part à cet hommage populaire devenu un triste rendez-vous rituel. Comme cette femme, bouleversée, qui peine à s'exprimer. « Je veux leur rendre hommage. Ces vies offertes, pour nous... », dit-elle simplement.Il n'y a plus un bruit quand le cortège s'avance. Les larmes muettes d'un soldat au garde-à-vous, les yeux embués d'une femme. Des motos ouvrent la voie, avant le passage d'un premier corbillard, puis d'un autre. Un jeune homme se signe. Un troisième véhicule, un quatrième franchissent le pont. Quelques applaudissements retentissent. Les fourgons mortuaires passent. L'instant s'étire douloureusement. Treize cercueils en tout, que salue en pensée cette assemblée en deuil. Déjà, le cortège prend le chemin des Invalides, où Emmanuel Macron va leur rendre hommage.«Il fallait être présent dans ce moment»Pourquoi ces Français sont-ils venus saluer les soldats ? « C'est un devoir, explique Hubert, un étudiant de 23 ans. C'est une manière de leur montrer qu'on est reconnaissant. » Béatrice et Gérard, eux, ont l'air un peu perdus. Ils racontent leur neveu, membre du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau ...