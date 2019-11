Militaires tués au Mali : les circonstances du tragique accident

Il n'est pas rare que les soldats cherchent la lune, lorsqu'ils passent la nuit en territoire ennemi. Ils le savent : sur le terrain, la lumière de cet astre peut changer la donne. Lundi soir, elle était absente du ciel malien. Cela fait quatre jours qu'un groupement des commandos parachutistes traque des djihadistes, entre Gao et Ménaka, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les combattants français se trouvent alors à 20 km d'Indelimane où les terroristes ont attaqué un camp militaire le 1er novembre, et tué 49 soldats maliens. Ils sont en mission dans leur zone d'action, dans le sanctuaire de l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). LIRE AUSSI > Opération Barkhane : des soldats français toujours en première ligneÀ la faveur des derniers rayons de soleil, ils repèrent, vers 17h10, un groupe de djihadistes dans la vallée d'Eranga. D'après le récit rapporté par la ministre des Armées, Florence Parly, et le chef d'Etat major des Armées, le général François Lecointre, il y a là un pick-up et plusieurs motos. Les soldats engagent le combat très vite contre les djihadistes, mais la nuit, sombre, profonde, commence à tomber. Malgré les optiques de vision nocturne, la visibilité est très réduite. La progression est ralentie par un oued, le lit d'une rivière séchée dans laquelle ils pourraient s'enliser. Vite, l'aviation de chasse est appelée à la rescousse. Vers 18 heures, un hélicoptère Cougar chargé d'extraire les équipages au sol en cas de problème, survole la zone. Moins d'une demi-heure plus tard, deux autres hélicoptères, de combat cette fois, sont sur place. Il s'agit de Tigre qui tente de repérer le pick-up qui s'enfuit vers le nord. Il y a aussi des Mirage 2000 qui patrouillent dans l'obscurité totale. VIDÉO - 13 militaires français morts au Mali dans un accident d'hélicoptère Lancés dans cette « opération de reconnaissance », les hélicoptères volent ...