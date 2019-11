Militaires français tués au Mali : le plus lourd bilan depuis 1983

Treize militaires français de l'opération Barkhane au Mali sont décédés lundi 25 novembre « dans l'accident de leurs deux hélicoptères, lors d'une opération de combat contre des djihadistes », a annoncé l'Élysée. C'est la deuxième fois ce mois-ci que des militaires perdent la vie au Mali : Ronan Pointeau avait été victime d'une attaque à l'engin explosif dans son véhicule blindé le 2 novembre.Bilan le plus lourd depuis l'attentat du DrakkarIl s'agit du bilan humain le plus lourd pour les opérations extérieures de l'Armée française depuis 36 ans. Le 23 octobre 1983, 58 soldats français avaient été tués lors de l'attentat du Drakkar à Beyrouth (Liban). L'accident de lundi dépasse le bilan de l'embuscade d'Uzbin en Afghanistan, où dix Français avaient perdu la vie. Il porte le nombre de décès en opérations extérieures à 18 pour 2019.Source : ministère des ArméesL'année en cours est d'ores et déjà la plus meurtrière pour les militaires français depuis 2011, où 28 soldats avaient perdu la vie, principalement en Afghanistan. Depuis 1984, année qui suit le très meurtrier attentat de Beyrouth, les troupes françaises ont perdu près de 500 soldats dans leurs opérations extérieures.