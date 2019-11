La France a perdu 13 de ses militaires. Un accident est survenu lundi soir entre deux hélicoptères de l'armée au Mali. Parmi les victimes figure Pierre Bockel, le fils du sénateur du Haut-Rhin, Jean-Marie Bockel. Sur BFM TV mardi, celui-ci s'est dit « dévasté » par le décès de son fils, mais a insisté sur son sentiment de fierté pour son « fils merveilleux », qu'il a décrit comme un « soldat engagé, sachant pourquoi il était là ».Lire aussi Soldats morts au Mali : qui sont les 13 victimes ?« Comme les 12 autres familles, nous sommes infiniment tristes, et fiers de notre enfant », a dit l'ancien secrétaire d'État chargé de la Défense (2008-2009) à la chaîne d'informations. « Notre peine est immense. Notre fils était un des deux pilotes, celui du Cougar, une machine qu'il connaissait bien, c'était la 4e fois qu'il venait en ?opex? (en opération extérieure, NDLR) au Mali, et si j'accepte de vous parler, c'est aussi un peu pour lui rendre hommage, parce que je n'ai pas le c?ur à cela. »Un soldat « passionné d'aviation »« C'était un garçon, un fils merveilleux, il était profondément doux, pacifique, attentionné, et passionné par son métier, soldat engagé et sachant pourquoi il était là », a ajouté Jean-Marie Bockel à propos de son fils, âgé de 28 ans, « passionné d'aviation » et qui avait passé son brevet de pilote « à 14-15 ans ».Lire aussi Soldats tués au Mali : « Les commandos au...