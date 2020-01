Militaires français en Afrique : un bon investissement ?

Aux yeux de nombreux Africains, la France est intervenue dans le nord du Mali, principalement à partir de janvier 2013, afin de s'approprier un pétrole qui avait vainement été prospecté par les Algériens sans jamais donner lieu à des découvertes en quantités suffisantes pour être commercialisables, voire exportables.La ritournelle est classique et on la retrouve en 2013 à propos du déclenchement de l'opération Sangaris en Centrafrique, où l'exploitation de gisements d'uranium fut en réalité un coûteux échec industriel pour Areva.Beaucoup d'observateurs estiment ainsi que les interventions militaires de la France dans son « pré-carré » africain visent à mettre la main sur des ressources naturelles et à préempter le marché intérieur des ex-colonies. Le propos est souvent relayé en Occident par les Anglo-Saxons et des analystes marqués idéologiquement. Depuis la fin de la guerre froide, un examen attentif des parts de marché et des investissements en Afrique dément pourtant cette vision. Il n'y a pas de corrélation entre les zones d'intervention de l'armée française et la ventilation géographique des intérêts économiques de l'ancienne puissance coloniale sur le continent (figures 1 et 2).Lire aussi Sahel : comment la France compte réellement s'y prendreLire aussi L'enlisement français au Sahel questionnéL'Afrique subsaharienne n'est pas prioritaire pour le commerce extérieur françaisEn dehors de l'Europe, les principaux...