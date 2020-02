Milan : un train déraille et fait 2 morts

Un grave accident est survenu près de Milan. Un train à grande vitesse Freccia Rossa reliant la cité lombarde à Salerne, dans le sud du pays, a déraillé, faisant au moins deux morts et une trentaine de blessés, selon un premier bilan relayé par plusieurs médias italiens, dont La Repubblica. Les deux personnes décédées sont des machinistes opérant sur les trains. Aucun des blessés ne se trouve en condition préoccupante, selon les services de secours. Des ambulances ainsi que la police sont arrivées sur les lieux, tandis que les pompiers tentent d'extraire les passagers encore coincés dans les engins. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la zone de l'accident.L'accident s'est produit à hauteur de Lodi, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Milan. Le train se dirigeait en direction de Salerne. Selon les premiers éléments relayés par les secouristes auprès des médias italiens, la motrice se serait détachée du reste du train. Le préfet de Lodi, Marcello Cardona, venu sur place, a confirmé que deux machinistes avaient été tués, précisant qu'« il ne devrait pas y avoir d'autres victimes », car aucun blessé n'inspire d'inquiétude. « Cela aurait pu être encore plus grave », a indiqué le préfet. « Les premières investigations ont commencé pour comprendre où se situe le point zéro » du déraillement, a-t-il déclaré à Rai News 24, précisant que l'« on ne peut rien affirmer encore » sur les raisons...