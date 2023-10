Milan tombe face à la Juve avant de défier le PSG

Avant de défier le PSG ce mercredi en Ligue des champions, l'AC Milan a chuté face à la Juve (0-1) à San Siro. La faute au carton rouge de Malick Thiaw en première période et à une frappe contrée de Manuel Locatelli, ancien Milanais, en deuxième qui fait descendre le Diavolo de son trône.

AC Milan 0-1 Juventus

But : Locatelli (64 e ) pour la Juventus Exclusion : Thiaw (40 e ) côté AC Milan

C’est incroyable comment une soirée peut totalement changer le cours des choses. Avant de défier la Juve dans son antre de San Siro, Milan était leader de Serie A, restait sur six matchs sans défaites toutes compétitions confondues et n’avait plus perdu à domicile depuis le mois de janvier. Mais voilà, en l’absence de cadres et face à des événements contraires, l’équipe de Pioli s’est pris les pieds dans le tapis face à une Juve froide qui revient, grâce à ce précieux succès, à un point de son adversaire du soir. De quoi forcément entamer un poil la confiance de la bande de Giroud avant la nuit européenne au Parc des Princes mercredi.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com