Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Milan se rapproche de la Roma, Lecce peut encore y croire Reuters • 29/07/2020 à 22:00









Milan se rapproche de la Roma, Lecce peut encore y croire par Matthieu Cointe (iDalgo) L'AC Milan vise une place directement qualificative en Ligue Europa. Grâce à sa victoire ce mercredi sur la pelouse de la Sampdoria (1-4), le club lombard revient à une petite longueur de l'AS Roma, 5ème au classement. Zlatan Ibrahimovic a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, alors que Gianluigi Donnarumma a stoppé son 4ème pénalty de la saison. De son côté, la Lazio reprend des couleurs et enchaîne un 3ème succès de rang après son succès face à Brescia, déjà relégué (2-0). En marquant à nouveau ce soir, Ciro Immobile se rapproche du record de buts inscrit en Serie A sur une saison détenu par Gonzalo Higuain (36), avec ses 35 réalisations. Les Romains restent 4èmes mais reviennent à hauteur de l'Atalanta. Dans la lutte pour le maintien, Lecce, premier relégable, n'est plus qu'à un point du Genoa avant la dernière journée. L'équipe de Fabio Liverani a renversé l'Udinese (1-2), alors que le 17ème au classement a lourdement été battu à Sassuolo (5-0).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.