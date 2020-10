Milan se balade face au Sparta Prague, Tottenham chute à Antwerp

Dans le groupe du LOSC, Milan n'a pas fait de détails à San Siro face au Sparta Prague (3-0) et prend seul la tête du groupe H. Un exemple que n'a pas suivi le Tottenham de José Mourinho, logiquement battu sur la pelouse du Royal Antwerp (1-0). Sur les autres pelouses, Villarreal s'est arraché à Qarabag (3-1) dans le groupe I tandis que l'Etoile Rouge de Belgrade a cartonné le Slovan Liberec (5-1) dans le groupe L.

Groupe H

AC Milan 3-0 Sparta Prague

Lille 2-2 Celtic

Que ce soit en Serie A ou en Europa League, Milan ne fait pas de différence et poursuit son incroyable parcours. Invaincus depuis le début de saison, lesont poursuivi cette série, à San Siro ce jeudi soir, face à une pâle formation du Sparta Prague (3-0). Alors que Zlatan Ibrahimovi? place une première tête au-dessus en guise d'apéritif, c'est dans un rôle de passeur que le Z va se montrer performant. L'ex-international suédois offre à Brahim Díaz le soin d'ouvrir le score (24) avant, chose rare, de manquer un penalty en l'expédiant sur la barre. À la pause, Rafael Leã prend le relais du "Z" et apporte davantage de vitesse. Suite à un extérieur superbe de Diogo Dalot, l'ancien Lillois double la mise (57) et sera spectateur sur le troisième pion inscrit par le joueur prêté par Manchester United, magnifiquement lancé par Ismaêl Bennacer (66). Milan s'impose en patron et peut d'ores et peut envisager sereinement la double confrontation face à Lille.