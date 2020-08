Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Milan-San Remo : Wout Van Aert triomphe Reuters • 08/08/2020 à 18:44









Milan-San Remo : Wout Van Aert triomphe par Pierre Sarniguet (iDalgo) Wout Van Aert (Jumbo Visma) poursuit sa moisson de victoire en Italie. Après les Strade Bianche, c'est sur Milan-San Remo qu'il lève les bras. Au terme des 300 kilomètres de course, le belge a devancé au sprint le français Julian Alaphilippe (Deceunink Quickstep) vainqueur en 2019. A 25 ans, le triple champion du monde de cyclo-cross poursuit son apprentissage victorieux sur la route. Il s'est imposé avec quelques centimètres d'avance sur Alaphilippe qui a connu des ennuis mécaniques à 30 kilomètres de l'arrivée, le contraignant à griller des cartouches précieuses dans une course aussi longue. Le podium est complété par Michael Matthews (Sunweb).

