Milan s'écroule, la Roma et Côme voient l'Europe en grand, la Juve en petit

Il y avait un paquet de scénarios possibles ce dimanche soir en Serie A, avec Milan, la Juve, la Roma, Côme tous encore en course pour disputer la prochaine Ligue des champions. Si les deux derniers cités ont tous fait le job, les Lombards se sont eux écroulés à domicile contre Cagliari (1-2). Les hommes de Massimiliano Allegri avaient pourtant leur destin entre leurs mains, et il leur fallait un succès contre une équipe qui n’avait plus rien à jouer.

Loin d’être infaisable, sur le papier, mais les Milanais, à l’image de ce qu’ils font depuis plusieurs semaines, se sont totalement sabordés . Alexis Saelemaekers avait ouvert le score très rapidement, puis Cagliari a renversé la situation, sans que les Rossoneri ne se rebellent davantage. Furieux, San Siro a bien fait entendre son mécontentement à ses joueurs, et les tribunes étaient déjà bien clairsemées même avant le coup de sifflet final. Les Milanais se retrouveront donc en Ligue Europa la saison prochaine.…

AL pour SOFOOT.com