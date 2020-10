Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Milan-Roma, un choc fou sans vainqueur Reuters • 26/10/2020 à 23:03









Milan-Roma, un choc fou sans vainqueur par Adonis Vesin (iDalgo) Des buts mais pas de vainqueur. Le Milan AC et la Roma ont offert un joli spectacle ce lundi soir (3-3). À trois reprises, les leaders de la Serie A ont pris les devants. À chaque fois, la Roma a répondu. Les Milanais « zlatanaient » d'entrée Mirante (1-0, 2e) mais Tatarusanu ratait une sortie aérienne sur corner : Dzeko en profitait (1-1, 14e). Rafael Leao attendait le retour des vestiaires pour déposer un nouveau caviar, cette fois pour Saelemaekers (2-1, 47e). La rencontre s'affolait alors. Sur un ballon relâché par Tatarusanu, Bennacer concédait un penalty, transformé par le Français Jordan Veretout (2-2, 71e). Un nouveau coup de pied de réparation était alors sifflé par un arbitre de plus en plus difficulté. Le meilleur buteur du championnat (6 réalisations) Zlatan signait son doublé (3-2, 79e). Le géant suédois s'illustrait alors en manquant son dégagement sur corner. Kumbulla, au deuxième poteau, offrait un point à la Roma (3-3, 84e). Les Romains passent à la neuvième place du championnat, neuf longueurs derrière son adversaire du soir (12 points).

