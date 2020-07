Milan retourne la Juve et entretient le maigre suspense

Fou, fou, fou ! Mise sur orbite par un but magnifique d'Adrien Rabiot et la 26e réalisation cette saison de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin a dilapidé une avance de deux buts sur la pelouse du Milan AC. Renversée au terme d'une deuxième mi-temps de folie (4-2), la Vieille Dame manque l'occasion de s'échapper définitivement en tête de la Serie A quand son adversaire du jour grimpe au cinquième rang.

Milan AC 4-2 Juventus Turin

Ibra, de quasi-zéro à quasi-héros

RossoneriBianconeriIl s'agit d'une réalisation sublime... marquée pour absolument rien. Pourtant, l'action est splendide. Un duel remporté face au solide Kessié, un petit pont côté droit sur Théo Hernandez, une course effrénée pour repiquer dans l'axe et, au terme de ce déboulé de près de 60 mètres, une frappe du gauche limpide qui file dans la lunette de Donnarumma. Ce pion magnifique, son premier depuis le 20 octobre 2018 et un PSG-Amiens sans grande saveur, Adrien Rabiot pensait d'ailleurs avoir trois bonnes raisons de s'en souvenir. Un : c'est un chef d'oeuvre. Deux : c'est son premier but, sous les couleurs de la Juventus Turin. Trois : il devait assurer le titre de champion d'Italie aux. Sauf que... Lancée par cedu Français et a priori mise à l'abri dans la foulée par Ronaldo, la Vieille Dame s'est totalement effondrée et a finalement concédé sa première défaite post-confinement sur pelouse du Milan AC (4-2).Euphoriques après leur large succès sur la pelouse de la Lazio ce samedi, les Milanais prennent le match par le bon bout. Globalement maîtres du ballon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com