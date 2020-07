Milan, Rangnick et la révolution manquée

En feu depuis la fin de la pause sanitaire et invaincue depuis dix matchs en Serie A, l'AC Milan a annoncé mardi soir la prolongation de Stefano Pioli aux manettes de l'équipe A. De quoi zigouiller dans l'œuf la venue annoncée de Ralf Rangnick en Lombardie la saison prochaine, alors que l'Allemand était censé tout chambouler au sein d'un club sportivement déclinant depuis de trop nombreuses années.

Le monde de Ralf

En sport comme ailleurs, l'anticipation est un art subtil. Une certaine discipline mentale est toujours requise, pour ne pas céder au piège tentateur de l'instant présent et des émotions qui vont avec. Que faut-il alors penser de la prolongation de Stefano Pioli à l'AC Milan jusqu'en 2022, officialisée suite à la victoire desface à Sassuolo mardi soir ? Qu'il s'agit à la fois d'une extension de contrat méritée pour un type qui a remis Milan la tête à l'endroit, comme d'un choix aux contours stratégiques court-termistes. En, c'est Ralf Rangnick, l'ex-gourou de Schalke, Hoffenheim et Leipzig, qui devait reprendre les rênes du club lombard la saison prochaine, pour amorcer la mutation d'une équipe en quête nécéssaire d'un changement radical. Raté : l'entraîneur allemand, annoncé en grande pompe audepuis plusieurs mois par les médias italiens, ne sera finalement pas de la partie. Et on est en droit de penser que Milan est peut être passé à côté de quelque chose de grand.Rien, évidemment, n'aurait garanti la réussite de Rangnick en Italie. Le technicien n'a d'ailleurs jamais entraîné de grand club historique à proprement parler. Le bonhomme, à qui on attribue souvent la paternité du, a en revanche montré par le passé que sa patte tactique et managériale pouvait emmener les clubs à des hauteurs inespérées. Celui qui a propulsé Schalke à la seconde place de la Bundesliga en 2004-2005, puis mis Hoffenheim sur la carte du football allemand, s'est dernièrement signalé en élaborant largement le projet du RB Leipzig, dont il est devenu le directeur sportif en 2012. En parallèle, il a également piloté l'équipe première du RBL en 2015-2016 et 2018-2019. Bilan : une montée en première division allemande, puis une troisième place en Bundesliga,