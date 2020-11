Milan, première chute

Humilié par le LOSC à San Siro ce jeudi soir en Ligue Europa (0-3), l'AC Milan est de retour sur Terre. Après une parenthèse dorée de quelques mois, les Rossoneri ont explosé face aux Dogues. Un rappel nécessaire de ce que vaut réellement ce Milan qui sur-performe depuis plusieurs mois en Serie A.?

La fin du rêve

Yazici, roi de San Siro

Dans les secondes qui suivent le coup de sifflet final de ce Milan-Lille à sens unique en faveur des, il est difficile de percevoir que l'AC Milan vient d'encaisser le plus gros revers européen de son histoire à San Siro. Il n'y a qu'à tendre une oreille pour écouter Stefano Pioli, en conférence de presse d'après-match, qui n'était pas plus alarmiste que cela en conférence de presse :(...)Un discours bien loin des standards, des vrais, de ce géant endormi qui semble s'accommoder de ce statut d'équipe européenne de seconde zone. Ou à défaut, qui a appris à vivre avec. Et c'est bien ça le plus grave.Il faut dire que depuis le 8 mars 2020 et une défaite 2-1 face au Genoa, ce Milan a fait des pieds et des mains pour masquer le réel état dans lequel il se trouve. Au lendemain de ce revers face aux, personne ou presque n'aurait pu parier que leallait aligner 24 matchs sans défaite consécutifs le rendant invincible durant 242 jours. Personne n'aurait non plus pensé que Zlatan marcherait sur la Serie A à 39 ans passés avec autant d'aisance ou même que Milan irait chiper Sandro Tonali au nez et à la barbe de l'Inter et d'autres grands d'Europe cet été. Cette série de bons résultats, dont le mérite revient grandement à Stefano Pioli, a même permis au Milan de s'offrir le scalp de l'Inter dans le derby en octobre dernier. Ce n'était plus arrivé depuis quatre ans, rendez-vous compte !Mais les supporters milanais, eux, savaient