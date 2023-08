Milan : nouveau visage

Foto Spada/LaPresse 08 agosto 2023 - Monza , Italia - sport, calcio -Monza vs Milan - 1^ Trofeo Silvio Berlusconi - Stadio U-Power . Nella foto: esultanza dopo il gol Christian Pusilic (A.c. Milan); 0-1 August 08 , 2023 Monza , Italy - sport, calcio - Monza vs Milan - 1^ Silvio Berlusconi trophy - U-Power Stadium . In the pic: celebrates after scoring Christian Pusilic (A.c. Milan); 0-1 - Photo by Icon sport

Vainqueur du Scudetto en 2022, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, le Milan retrouve peu à peu ses (belles) couleurs. Cet été, le club rossonero et sa direction américaine ont décidé de frapper fort et de nouveaux visages juvéniles ont débarqué à Milanello. Signe des ambitions élevées du club milanais ?

Qui a dit que les relations d’amour débutent toujours sur de bonnes bases ? Celle entre le Milan et Red Bird en est un parfait contre-exemple. Le 6 juin dernier, dans la stupeur générale, les propriétaires américains du club lombard (en poste depuis août 2022) décident – dans la stupeur générale – de licencier Paolo Maldini. Une séparation douloureuse, sans hommage et diplomatie, à l’américaine, que beaucoup ont (encore) du mal à accepter, à commencer par les joueurs rossoneri . « Un simple merci n’est pas suffisant » , lâchera Rafael Leão sur ses réseaux sociaux. Mais alors que les supporters se remettent douloureusement du départ de leur Capitano , Red Bird décide une nouvelle fois de frapper fort, en se séparant de Sandro Tonali – âme de l’équipe et tifoso du club depuis sa tendre enfance – vendu 70 millions d’euros à Newcastle. Sur les réseaux sociaux, c’est l’interrogation. Le #RedBirdOut est en tendance sur le Twitter italien, les supporters du Milan se demandent où va le club.

Nouvelle ère

« Notre priorité est de consolider les progrès réalisés par le club ces dernières saisons. Notre objectif ne change pas, être compétitif et au sommet du football européen. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre » , rassurait Giorgio Furlani, le nouvel administrateur du club, après le départ de Maldini. En coulisses, le Milan prépare alors sa révolution. Première décision : la nomination de Geoffrey Moncada à la tête de la direction sportive, homme de confiance de Red Bird, qui occupait alors la fonction de directeur du recrutement. « Mes choix et mes investissements n’ont qu’un seul objectif, gagner » , teasait même Gerry Cardinale à un supporter milanais lors de ses vacances à Carpi. Des actes sont joints aux paroles. Sur le marché estival, les Rossoneri sortent le grand jeu avec pas moins de huit recrues : Chukwueze (20 millions), Reijnders (19 millions), Loftus-Cheek (16 millions), Okafor (14 millions), Romero (gratuit) et Sportiello (gratuit). Excepté ce dernier, le Milan mise sur de jeunes joueurs à fort potentiel pouvant s’inscrire sur le long

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com