Milan, Naples et Arsenal assurent, Tottenham surpris par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi soir se déroulait la deuxième journée d'Europa League avec notamment de grosses écuries sur le pont. C'était le cas de l'AC Milan qui s'est facilement imposé 3-0 grâce à Brahim Diaz, Leao et Dalot et qui enchaîne sa deuxième victoire dans cette compétition. Arsenal a aussi remporter son deuxième match consécutif contre Dundalk sur le score de 3-0 avec notamment le but de l'ancien lillois Nicolas Pépé. Naples se déplaçait chez le leader de la Liga, la Real Sociedad, et s'est imposé non sans mal 1-0 grâce à Politano (46'). Tottenham qui se déplaçait à Anvers s'est fait surprendre par l'équipe belge et s'est incliné 1-0. Les autres résultats : AEK 1-2 Leicester, Qarabag 1-3 Villarreal, AS Roma 0-0 CSKA Sofia, Benfica 3-0 Standard de Liège.

