Milan fait le job contre Lecce
AC Milan 3-0 Lecce
Buts : Pulisic (14 e ), Rabiot (61 e ), Moreira (74 e )
Comme une lettre à la poste. L’AC Milan a fait respecter la hiérarchie face à Lecce ce dimanche (3-0). Christian Pulisic a inscrit son premier but de la saison pour ouvrir rapidement le score (1-0, 14 e ) . Les Rossoneri ont dû faire preuve de patience pour se mettre à l’abri à l’heure de jeu grâce à Adrien Rabiot, qui rejoindra les Bleus avec le sourire (2-0, 61 e ) .…
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