Milan enrhume l'Inter

Plombée par un début de match catastrophique et un doublé précoce d'Ibrahimovic, l'Inter a ensuite nettement dominé le derby lombard. Mais n'a jamais pu refaire complétement son retard, face à des Rossoneri compacts et solidaires sur leurs bases arrières.

Inter 1-2 AC Milan

L'Inter fatiguée, Milan regénéré

Quatre ans que lesde l'AC Milan attendaient ca. Quatre ans que l'Inter leur faisait à l'envers, lors du derby de la Madonnina, en Serie A. Ce samedi, les gars de Stefano Pioli, inférieurs techniquement et globalement dominés, l'ont donc joué futé. Hyper efficace devant, solidaire derrière, Milan a bataillé avec ses armes et la tactique a fini par payer, face à desqui ont de quoi être frustrés.Entre les suspensions et la covid, l'Inter aborde le derby lombard grippée, sans Sensi, Vecino, Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan et Young. Pas fou, Milan sent la bonne affaire et décide d'appuyer là ou ca fait mal. Notamment sur Kolarov, encore aligné par Conte a un poste de défenseur central qui n'est pas le sien. Navrant de naïveté, le Serbe fauche Ibrahimovic dans la surface dès la 13e minute. Le Suédois se fait justice lui-même et l'Inter, plombée par ses largesses défensives récurrentes, se met à salement tousser derrière. Leao en profite pour foncer sur son coté gauche et servir Zlatan, encore laissé seul par un Kolarov décidément paumé, pour doubler la mise de près. Antonio Conte pâlit maladivement sur son banc, mais ses gars ont heureusement quelques médocs à s'administrer dans leur armoire à pharmacie. En l'occurrence, la doublette Hakimi-Perisic, très remuante et dangereuse sur les ailes. C'est finalement sur un centre du second que Lukaku, esseulé dans la surface, peut réduire la marque avec opportunisme.