Milan coince le Napoli

Brouillon dans l'entrejeu et sans idées devant, Naples n'a pas pu faire mieux qu'un triste match nul, face à un AC Milan aussi volontaire que limité techniquement. Un résultat qui n'arrange personne, alors que les Azzurri stagnent à une bien décevante 7e place de Serie A, quand Milan reste engoncé au 13e rang du classement.

AC Milan 1-1 SSC Napoli

Après avoir vu cette rencontre là, le diagnostique est implacable : ces deux équipes sont décidément malades. Souvent maladroits dans l'entrejeu et patauds dans le dernier geste,commeont livré une partition du genre oubliable à San Siro. Alors c'est grave docteur? Sans doute un peu, oui, a t'on envie de répondre à l'issue du match disputé ce samedi.Sale temps sur Milan, où la pluie tombe fort sur les tifs des joueurs des deux camps. Coïncidence ou non, le Napoli se noie en début de match, plombé par un milieu imprécis, à l'image des nombreuses passes foirées d'Allan et Zieli?ski. Milan en profite pour oser quelques percées sur les ailes, même si Bonaventura et Rebic sont dans un premier temps plus volontaires qu'efficaces pour faire des différences sur leur coté. Un ensemble brouillon, qui profite finalement aux, qui montent subtilement en puissance. Insigne s'en va caler un enchaînement feinte de frappe-tir du gauche qui cogne l'équerre de Donnarumma, avant que le ballon ne rebondisse sur le crane de Lozano, qui s'en va ouvrir la marque, de près. Touché mais pas coulé, Milan se jette alors à l'avant et Giacomo Bonaventura, servi par Krunic, assomme Meret d'une grosse gouache à l'entrée de la surface. Une égalisation méritée pour le, qui tient jusqu'ici la comparaison face à un Napoli globalement décevant techniquement.