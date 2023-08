Milan : bleu, blanc, rouge et noir

Foto Spada/LaPresse 26 Agosto 2023 - Milano , Italia - sport, calcio - Ac Milan vs Torino - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio San Siro. Nella foto: Theo Hernandez (AC Milan); esultanza dopo gol 3-1 August 26 , 2023 Milan , Italy - sport, calcio - Milan vs Torino - Serie A Football Championship 2023/2024 - San Siro Stadium . In the pic : Theo Hernandez (AC Milan); celebrates after scoring 3-1 - Photo by Icon sport

Victorieux du Torino (4-1), le Milan a enchaîné une deuxième victoire en deux matchs. Et si les Rossoneri ont connu un mercato agité avec de nouvelles arrivées, leurs Français sont toujours là. Mieux encore, ils performent.

Du spectacle. Voilà ce qu’ont retrouvé les tifosi milanais ce samedi soir à San Siro, pour le premier match de la saison de leur squadra à la maison. Face au Torino, le Milan a déroulé (4-1) en délivrant une prestation clinquante à tous les niveaux : technique, tactique et également physique. De quoi impressionner l’entraîneur adverse. « Le Milan est nettement plus fort que les saisons précédentes, et l’écart était énorme. Il n’y a pas eu match, c’est la première fois que je vois mon équipe être autant en difficulté » , jugeait, après la rencontre, Ivan Jurić face aux médias. Si les Rossoneri sont revenus sur le devant de la scène ces dernières saisons, avec un Scudetto et une demi-finale de Ligue des champions, le mercato a été particulièrement agité en Lombardie.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com