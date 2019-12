Milan AC : le dernier défi de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan est de retour ! Le géant suédois s'est engagé avec l'AC Milan, sept ans et demi après avoir quitté la Lombardie et le Calcio. L'ancien buteur du Paris Saint-Germain s'est engagé pour six mois avec une option pour une saison supplémentaire. Zlatan Ibrahimovic percevra un salaire de 3,5 millions d'euros pour une demi-saison dans la cité lombarde.Onzième du classement de Serie A après 17 journées et l'une des pires attaques du championnat, l'AC Milan perçoit enfin une lueur d'espoir dans le ciel ombragé d'une saison compliquée. L'équipe entraînée par Stefano Pioli reste même sur une cinglante défaite en déplacement à Bergame (5-0). Les années passent, les entraîneurs se succèdent, mais la flamme ne se rallume pas chez les Rossoneri. Ainsi, pour tenter de donner un souffle nouveau à une équipe en perte de vitesse et l'aider à retrouver le devant de la scène nationale, les dirigeants milanais ont misé sur un retour de Zlatan Ibrahimovic dans la cité lombarde, libre comme l'air depuis la fin de son aventure à Los Angeles. Avec un bilan de 54 buts et 17 passes décisives, l'ancien de l'Inter et du Barça a assumé son statut de superstar de la Major League Soccer, même s'il n'a pas remporté de titre avec la franchise californienne. Lors de ses deux saisons sous le maillot rouge et noir, le géant de Malmö avait inscrit 56 buts en 85 matches. À 38 ans, le Suédois, certes proche de la fin de carrière, se lance un dernier...