Mikel Oyarzabal : « Le football de possession n'est pas mort »

Le numéro 21 de la Roja a longtemps été la propriété de David Silva. Mais ça, c’était avant. Il est désormais floqué sur le dos de Mikel Oyarzabal, né et formé à Eibar, actuel feu follet de la Real Sociedad qui avait accordé un entretien à So Foot en juin 2021, avant l'Euro. Interview avec un type bien dans ses basques.

Tu n’as pas de tatouages, tu ne sors pas avec une star de la téléréalité, tu ne fais pas n’importe quoi sur les réseaux sociaux… C’est facile d’être un type normal dans le football-circus actuel ?

Le monde est grand et il y a de la place pour tout le monde, mais c’est vrai que je mène la même vie que lorsque j’avais 16 ou 17 ans. Je n’ai pas changé ma manière d’être ou de vivre juste parce que je joue au football devant des caméras. Je ne suis pas une starlette, je suis un type normal. Mon profil n’est peut-être pas courant dans le monde du foot, mais ça m’étonne toujours que ce soit perçu comme quelque chose d’extraordinaire… Moi, je suis très basque à ce niveau-là. Ici, on n’a pas l’habitude de rouler des mécaniques ou de se prendre pour ce que l’on n’est pas. Il peut y avoir des exceptions évidemment, mais en général, dans la région, on est assez taiseux, on ne cherche pas à attirer l’attention à tout prix. Ce n’est pas notre truc d’agir de la sorte.…

Interview publiée dans le numéro 187 de So Foot paru en juin 2021

Propos recueillis par Aquiles Furlone, à Saint-Sébastien (Espagne) pour SOFOOT.com