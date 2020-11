Mikel Merino, le régal de la Real Sociedad actuel leader de la Liga

Homme de base d'Imanol Alguacil au sein de la Real Sociedad, Mikel Merino n'est pas étranger au départ en boulet de canon des Txuri-Urdin, actuels leaders de la Liga. Passé par l'étranger, le milieu de terrain fait éclore son talent aux yeux de l'Espagne, ravie de rapatrier un chef d'orchestre supplémentaire dans ses rangs. Et apparemment, la partition ne fait que commencer.

Osasuna, famille et réseaux sociaux

Cette mini-coupure estivale a laissé des traces, dans les organismes. Que ce soit au Real Madrid, ou au FC Barcelone : les deux cadors du championnat d'Espagne tirent la langue, devant ce marathon interminable de matchs qui bat son plein. À côté de cela, la Real Sociedad semble en plein essor. À l'image d'un de ses membres, Mikel Merino. Lors de la défaite contre Naples ce jeudi à Anoeta (0-1), le milieu de terrain axial a dépassé les 1000 minutes jouées depuis le début de l'exercice 2020-2021. Depuis sa première sélection avec lacontre l'Allemagne en Ligue des nations (1-1), le natif de Pampelune a joué treize autres rencontres en l'espace de 52 jours. Dont onze en tant que titulaire, sans compter sa précédente saison à plus de 3600 minutes sous le maillot de la Real. À ce rythme-là, Merino pourrait dépasser les 4000 minutes passées sur un rectangle vert sur l'intégralité de la saison. Mais comment est né ce monstre d'endurance et de performance ?Déjà, il faut comprendre que Mikel n'est pas né de père inconnu. Le paternel, Ángel Miguel Merino, est un ancien footballeur professionnel passé par Osasuna entre 1988 et 1994. Une période suffisamment longue pour laisser son empreinte dans le club de Navarre, et faire rêver un fiston qui souhaite suivre les pas de papa. Ancien directeur du centre de formation de Tajonar, Enrique Martín se souvient d'un garçon déjà. Lorsqu'il atteint ses dix-sept ans, Osasuna souffre de problèmes financiers et Merino se retrouve même proposé à un club français pour. Finalement, l'affaire capote. Pas grave : Osasuna restera toujours la terre d'accueil des Merino., confie Quique Martín, devenu par la suite l'entraîneur de l'équipe première en 2015-2016.