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Mikel Arteta revient sur le coup de sang de Max Dowman
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 12:22

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Mikel Arteta revient sur le coup de sang de Max Dowman

Mikel Arteta revient sur le coup de sang de Max Dowman

Fallait pas chauffer le gamin. Le très jeune joueur d’Arsenal Max Dowman était titulaire lors de l’élimination mardi soir face à Fleetwood Town (1-1, 5-3 tab), pensionnaire de D4. Il a même écopé d’un carton rouge suite à un geste d’humeur à 5 minutes de la fin du temps règlementaire. Bousculé par les joueurs de Fleetwood, Dowman a asséné un coup de pied au milieu de terrain adverse Harrison Neal.

Une réaction déplorée par Mikel Arteta : « Quand nous avons préparé le contexte de ce match, nous avions été très clairs sur les éléments contraires à prendre en compte et sur lesquels nous devions prendre le dessus sur le plan émotionnel. C’était pourtant très clair… » Comprenez, le coach des Gunners n’a pas vraiment apprécié de voir son joueur dégoupiller.…

MB pour SOFOOT.com

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