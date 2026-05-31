Mikel Arteta fustige l’arbitrage de PSG-Arsenal

Arteta l’a mauvaise. Alors que son Arsenal vient de perdre la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, 20 ans tout pile après 2006, Mikel Arteta est revenu sur un fait de jeu qui a fait beaucoup parler, et ce contact peu évident entre Nuno Mendes et son joueur Noni Madueke, en première période de la prolongation. Pour lui, il y a eu erreur d’arbitrage . C’est d’ailleurs lors de cette 103 e minute de jeu que l’entraîneur londonien est sorti de ses gonds, écopant d’un carton jaune tout comme son milieu de terrain Declan Rice.

« C’était clairement un penalty à mes yeux »

« Il faut tout recommencer et le niveau augmente chaque saison. Nous n’avons perdu aucun match cette saison, mais quand tout ne va pas dans votre sens… Il y a le penalty sifflé contre nous, puis celui qui, pour moi, n’a pas été accordé sur Madueke. C’était clairement un penalty à mes yeux », a regretté le Basque en conférence de presse, comme pour fustiger l’arbitrage de Daniel Siebert.…

TJ pour SOFOOT.com