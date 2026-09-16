Mikel Arteta fan d'un de ses joueurs

Max Dowman continue d’épater la galerie. À 16 ans, il en aura 17 le 31 décembre, le jeune prodige d’Arsenal a encore impressionné en League Cup contre Ipswich avec un doublé, dont un but en solo mémorable . Pas mal pour sa première de la saison avec l’équipe fanion et ça valait bien un petit big up de Mikel Arteta , qui s’est laissé allé à une longue tirade sur le baby gunner.

« Un joueur incroyable »

« On ne peut s’empêcher de parler de lui quand il marque et qu’il réalise des actions comme celles qu’il a réalisées ce soir , a-t-il lancé. C’est tout à faire normal. Il a réalisé cette action où il récupère le ballon et s’en empare. Sur le premier but, il se débarrasse de son adversaire . » Difficile de se montrer plus élogieux, mais quand on voit la façon dont il élimine son vis à vis sur le but en questio n, on le comprend.…

JF pour SOFOOT.com