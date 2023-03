« Mike Maignan veut marquer son histoire »

27 March 2023; France goalkeeper Mike Maignan makes an injury time save during the UEFA EURO 2024 Championship Qualifier match between Republic of Ireland and France at Aviva Stadium in Dublin. Photo by Ramsey Cardy/Sportsfile Photo by Ramsey Cardy/Sportsfile Photo by Icon Sport

Dans le staff de Thiago Motta à Bologne, en Serie A, en tant qu'entraîneur des gardiens, Alfred Dossou-Yovo a accompagné Mike Maignan au PSG pendant plusieurs saisons. Gardant des liens très forts avec le nouveau n°1 des Bleus. Il raconte "son" Magic Mike.

90 e minute d’Irlande-France lundi dernier. Le corner. La tête de Nathan Collins. Les Irlandais qui fêtent déjà l’égalisation. Et, finalement, la parade dingue de Mike Maignan. Vous vous dites quoi sur le coup ? Je ne vous cache pas que je ne suis pas étonné. Dans le sens où je sais qu’il est capable de faire ce style d’arrêt. Mais en regardant la manière, l’explosivité et surtout le contexte, on se dit que c’est exceptionnel. S’il fait le même arrêt à la 42 e ou la e , on en parle, mais pas plus que ça. Là, c’est quasiment sur le dernier ballon à jouer. Tout le monde la voyait dedans. Ça montre sa force de caractère et sa détermination à ce moment.

Qu’est-ce que cet arrêt dit de Mike Maignan ? Il veut montrer qu’il est présent, là pour aider l’équipe et qu’il veut marquer son histoire. Très jeune, quand on parlait de tout ça, il disait qu’il voulait marquer l’histoire au niveau du poste de gardien de but. Ça, ça en fait partie. Quand on effectue ce genre d’arrêts, à ce moment-là, surtout qu’il revient de blessure… Ça devait être son quatrième match depuis son retour. Il montre qu’il est de retour.…

