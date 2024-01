Mike Maignan, tu ne seras jamais seul

Sur le terrain de l’Udinese, Mike Maignan a une nouvelle fois été victime de cris racistes. Si le portier français était déterminé à frapper fort en quittant le terrain pour de bon, il s’est retrouvé bien seul dans sa démarche. L’occasion de frapper fort contre le racisme a une nouvelle fois été manquée.

Du rythme, de l’engagement et deux équipes joueuses. Ce samedi soir à Udine, la rencontre entre l’Udinese et le Milan débutaient sur de bonnes bases. Mais la fête a rapidement été interrompue peu après la demi-heure pour un incident malheureusement devenu courant de l’autre côté des Alpes. Peu avant la demi-heure de jeu, Mike Maignan se dirige vers Fabio Maresca, l’arbitre de la rencontre, pour lui signaler des cris racistes à son encontre venant de la Curva Nord frioulane. Le speaker fait une première annonce. Mais rien ne change. Pire, la situation s’empire. À tel point que le dernier rempart rossonero retire sa paire de gants et quitte le terrain.

Déterminé à frapper fort, Magic Mike rentre au vestiaire. Et après quelques minutes d’interruption, le match reprend, comme si de rien était. Plus vraiment dans son match, Maignan encaissera même un but de Samardžić après la reprise. Si le Milan est parvenu à l’emporter dans le money-time, l’essentiel était ailleurs. « J’ai entendu des personnes faire des bruits de singe derrière-moi et j’ai dit à l’arbitre de la rencontre qu’on ne pouvait pas continuer à jouer au football dans ces conditions. Cela ne devrait pas arriver dans le football » , a réagit Maignan après la rencontre. Après sa victoire en terre orléanaise, Kylian Mbappé a également souhaité transmettre son soutien à son compatriote sur X : «Tu es très loin d’être seul Mike Maignan. On est tous avec toi. Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution. Trop c’est trop ! » Désolé de te contredire Kyk’s mais ce soir, Mike était bien seul. Du moins dans sa démarche.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com