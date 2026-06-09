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Mike Maignan peut-il mieux faire ?
information fournie par So Foot 09/06/2026 à 15:53

Mike Maignan peut-il mieux faire ?

Mike Maignan peut-il mieux faire ?

Lors de ces derniers matchs sous le maillot de l’équipe de France, Mike Maignan a sorti quelques arrêts dont il a le secret, mais n’a pas réussi à garder son but inviolé. Certains estiment qu’il ne peut pas faire mieux sur les tirs adverses, d’autres jugent qu’un gardien doit toujours pouvoir y répondre. Deux spécialistes du poste analysent les récents buts concédés par le Milanais.

Que faut-il retenir d’un match comme France – Irlande du Nord ? Le triplé de Michael Olise, la mésentente persistante entre Mbappé et Dembélé ou une défense pas si imperméable ? Ce troisième point interroge particulièrement, eu égard des hommes composant le triangle défensif : Mike Maignan, Dayot Upamecano et William Saliba. Si les deux centraux – notamment le Bavarois – peuvent être pointés du doigt pour certaines sautes de concentration, le gardien est régulièrement épargné au moment du bilan. Pourtant, la feuille de stats ne semble pas si glorieuse puisqu’il a encaissé au moins un but lors de ses trois dernières sorties en bleu, une première depuis mars 2024. D’ailleurs, l’équipe de France reste sur cinq matchs consécutifs sans clean-sheet, a concédé six buts en cinq rencontres et n’est pas si stable que ça sur ses appuis avant le Mondial 2026.

Des actions coupées avant même l’arrêt décisif

Une fragilité d’apparence, d’après Mickaël Boully, entraîneur des gardiens du Paris FC depuis 2017 : « Mike Maignan est un gardien capable d’analyser toutes les situations. On le juge sur l’arrêt qu’il doit faire, une situation d’urgence dans laquelle il a peut-être mal lu, s’est peut-être mal orienté pour arriver au terme. Sauf que lui sait prendre des informations et est capable stratégiquement et tactiquement de se mettre en place par rapport à ses positions en situation d’action. Son intelligence tactique bonifie beaucoup de situations, il annihile des actions avant l’acte final. » En d’autres termes, Magic Mike anticipe tellement bien qu’il pousserait constamment les attaquants à faire le geste juste, aussi bien au moment de la frappe que de la dernière passe. Une capacité quasi-unique dans le monde.…

Tous propos recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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