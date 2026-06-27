Mike Maignan déjà l'égal d'Hugo Lloris sur les penaltys
Guy Stephan aussi pourrait nous lâcher un « Mike, c’est Mike » . Auteur de plusieurs parades décisives face à la Norvège, Mike Maignan a notamment repoussé le penalty de Jörgen Strand Larsen en début de seconde période . Déjà sa quatrième parade dans l’exercice avec l’équipe de France, sur huit tentatives subies. Un total qui lui permet d’égaler un certain Hugo Lloris… qui affiche lui un peu reluisant 4/27.
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