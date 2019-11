Mike Horn, en difficulté sur la banquise : «On espère rentrer à la maison dans une dizaine de jours»

Mike Horn n'est franchement pas du genre à lâcher prise. Actuellement en difficulté à 550 km du pôle Nord aux côtés de l'explorateur norvégien Børge Ousland, l'aventurier sud-africain entend bien achever coûte que coûte ses pérégrinations sur la banquise arctique. Même avec des gelures aux orteils et des stocks de nourriture qui fondent chaque jour un peu plus.« On a perdu beaucoup de poids, on est devenus faibles. Et même s'il ne reste pas beaucoup de nourriture, on en a suffisamment pour aller au bout, mais ça va être limite », confie-t-il dans un message audio transmis ce lundi matin à ses proches et que nous avons pu écouter. « On est au bout de nos forces », poursuit-il tout en restant optimiste.« Dans une dizaine de jours, on espère rentrer à la maison et se réchauffer », conclut-il. Depuis deux mois et demi, il tente, avec son camarade Børge Ousland, de traverser, skis aux pieds, la banquise arctique en tirant un traîneau. Mais en raison du réchauffement climatique, la couche de glace s'est fragilisée, rendant très difficile sa progression. Les deux hommes ont même chuté dans l'eau.« Les vents sont désormais favorables »« C'est l'une des aventures les plus dures que j'ai réalisées », résume Mike Horn. « Mais les vents sont désormais favorables et ça le remotive, on a des nouvelles plutôt positives », explique-t-on dans l'entourage du pro de la survie. Coincé dans une tempête ce week-end, le duo n'a pas pu progresser normalement. « Nous avons dressé le camp derrière une grosse crête de pression, nous avons pu dresser la tente à temps avant que le vent fort nous frappe. À un moment donné, j'ai eu l'impression que la tente allait décoller dans les airs, avec nous à l'intérieur », a confié Mike Horn à ses proches au cours d'un autre appel.« Nous allons essayer de poursuivre cette expédition »Mais les conditions météo s'améliorent désormais. Contrairement aux ...