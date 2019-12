Mike Horn : au chaud sur un bateau, mais toujours prisonnier des glaces

Il est bien au chaud, il a retrouvé un lit et une douche, a dévoré des steaks, une soupe aux épinards, des fondants au chocolat... Bref, il a repris des forces. Mais, pas de chance, il fait du surplace, piégé encore par une nature sacrément hostile ! Le 8 décembre dernier, l'aventurier Mike Horn, en difficulté sur la banquise arctique aux côtés de son camarade norvégien Borge Ousland, était secouru par deux explorateurs scandinaves. Après 87 jours d'épopée à proximité du pôle Nord sur des skis et en tirant un traîneau, il montait alors à bord du navire « Lance » venu à sa rencontre.Prisonnier de la glace à 200 km des côtesSeulement voilà, depuis cette bonne nouvelle, l'ancien bateau scientifique de l'institut polaire norvégien est prisonnier de la mer de glace, immobilisé à environ 200 km des côtes de l'archipel du Svalbard. Impossible, pour lui, d'avancer, l'épaisseur de l'immense glaçon étant trop titanesque.L'équipage, épaulé, ces derniers jours, par le baroudeur sud-africain qui a pu se reposer, tente de se dégager de l'enfer givré où le thermomètre affiche, actuellement, - 25 °C. Avec des barres à mine, des perceuses à mèches larges et autres tronçonneuses, il fait du « piquage » autour de la coque. Une mission harassante de forage où l'on découpe les glaçons. « On perce comme des bagnards », a décrit, sur les réseaux sociaux, l'un des matelots tout là-haut. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mike Horn (@mikehornexplorer) le 16 Déc. 2019 à 11:42 PST L'animateur de « The Island » ou « cap Horn » s'est métamorphosé en forçat des icebergs. « Il ne peut pas rester à ne rien faire. Il se sent un peu responsable de la situation. Et plus que les autres, il veut absolument rentrer à la maison même s'il a accepté le fait qu'il ne sera pas de retour tout de suite », nous confie sa fille aînée Annika, 26 ans. : Le ...