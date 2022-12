Mihajlovic, le plus beau des coups francs dans le ciel

Il a été le meilleur tireur de coups francs de son époque, et probablement l'un des meilleurs tireurs de l'histoire, tout court. Après une longue bataille contre la leucémie, Sinisa Mihajlovic est décédé ce vendredi 16 décembre, à l'âge de 53 ans. L'Italie et la Serbie pleurent ensemble.

"J'allais sur le terrain où il avait deux buts sans filets, et je tirais d'un but à l'autre, sans jamais me fatiguer" Sinisa Mihajlovic

Sujet d'études

" Pendant six saisons, à chaque fois qu'un arbitre sifflait un coup franc en faveur de la Lazio, le même refrain s'élevait des gradins du stadio Olimpico. Sinisa Mihajlovic prenait alors le ballon, le positionnait délicatement, jetait un oeil au gardien, et envoyait une bombe. Bien souvent, cela finissait au fond (33 fois en six saisons sous les couleurs), à tel point qu'à une certaine période, à cheval entre la fin des années 90 et le début des années 2000, on considérait le Serbe comme le meilleur tireur de coups francs au monde. C'était il y a un peu plus de vingt ans, une époque où le géant serbe semblait inébranlable, intouchable. Oui mais voilà, il y a quelques années, en juillet 2019, les médecins lui ont détecté une leucémie. Si Sinisa avait pu tirer l'une de ses fameuses bombes sur la maladie, nul doute qu'elle n'aurait pas fait long feu. Cela ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Après plusieurs années de bataille, de rémission et de rechute, Sinisa Mihajlovic a succombé à sa leucémie, laissant derrière lui une femme, Arianna, et six enfants : Marco, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan et Nicholas. Terrible.Sinisa Mihajlovic est né le 20 février 1969 à Vukovar, en ex-Yougoslavie. Très jeune, il se passionne pour le football, tape ses premiers ballons dans la rue et tire ses premières bombes contre des murs. "" raconta-t-il un jour dans une interview à la RAI. "". Il rejoint rapidement Borovo, le club voisin, puis signe à Vojvodina, où il devient déjà l'une des figures emblématiques du championnat yougoslave. Il s'y fait remarquer en marquant un coup-franc de 65 mètres face à Novi Sad… "", précisa-t-il. En 1990, il est recruté par… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com