Miguel Van Damme, deuxième lame

Alors qu'il combat une leucémie depuis 2016, Miguel Van Damme a annoncé avoir fait une deuxième rechute en moins d'un an. À 27 ans, le portier belge est donc contraint d'entamer un énième combat contre la maladie, plus d'un an après son dernier match dans les cages du Cercle Bruges, qui ne l'a pas laissé tomber, bien au contraire.

Le Cercle comme allié

Ce dimanche, dans un stade Jan-Breydel rempli d'ondes positives, Paul Clement claque des mains la larme à l'oeil. Son Cercle s'apprête à disputer un derby de la Venise du Nord, face au FC Bruges de son quasi-homonyme Philippe Clément, qu'il ne gagnera pas (2-1). Qu'importe, l'entraîneur anglais se moque du résultat, la douleur est ailleurs. Elle se situe dans la moelle osseuse de son joueur, Miguel Van Damme. Présent pour donner le coup d'envoi de cette rencontre, un jour après avoir annoncé que son traitement contre la leucémie est pour l'heure inefficace, le portier belge du Cercle est ému par le soutien du club et de ses coéquipiers, mais aussi et surtout par l'ovation du stade tout entier. Car les supporters du FC Bruges ont identifié un ennemi qu'ils ont en commun avec leur voisin. Et celle-ci s'appelle la leucémie.C'est à l'été 2016, après une première belle saison de Proximus League dans les jambes, et alors qu'il déambule dans les allées d'Ikea, que Miguel Van Damme reçoit un coup de fil de son médecin. Sa compagne Nakya ne veut pas y croire. Pourtant, les tests sanguins de son mari révèlent bel et bien un cancer du sang. S'ensuit alors quatre semaines de mise en quarantaine, puis un traitement lourd et douloureux afin de soigner la maladie, et éviter une rechute. À ce moment-là, le gardien de but de 23 ans met son retour dans les cages au second plan, mais son club ne le laisse pas tomber. ", expliquait-il au micro d'Eleven Sports lors d'un reportage chez lui, en décembre 2017." En 2017, il revient peu à peu, s'entraîne de nouveau avec le groupe. Le FC Bruges et Michel Preud'homme viennent aux renseignements pour l'enrôler, mais Van Damme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com